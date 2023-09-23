Ворог завдав удару дроном-камікадзе по Харківщині: обстріляв три райони області (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти.

Так, внаслідок обстрілів міста Куп'янськ зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

У селі Гур'їв Козачок Богодухівського району обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури. У селі Олександрівка Богодухівського району пошкоджено гараж та сталася пожежа.

Крім того, по селу Уди Богодухівського району завдано удару дроном-камікадзе.

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення немає.

Він додав, що на Харківщині тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,1 га території та знешкодили 54 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, напередодні під ворожими ударами перебували більше 14 населених пунктів області. Зокрема, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Синьківка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Тимофіївка та інші міста і села області.