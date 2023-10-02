Ворог завдав удару фугасною авіабомбою по Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої ночі, близько 0:16, ворог з РСЗВ обстріляв село Підлиман Ізюмського району. Пошкоджено 2-поверховий будинок, літня кухня, господарські будівлі , сталася пожежа.

Також внаслідок удару по смт Борова Ізюмського району керованою авіабомбою та з РСЗВ пошкоджено будівлі агропідприємства, сталася масштабна пожежа, пошкоджено 4 приватні домоволодіння.

У місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожих масованих обстрілів загинув цивільний чоловік. В місті пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі.

Крім того, внаслідок удару фугасною авіабомбою по смт Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено будинок та господарчу будівлю, сталися пожежі.

Як повідомив Синєгубов, близько 15:00 на полі поблизу населених пунктів Донець та Благодатне Чугуївського району під час виконання робіт у полі, на міні підірвався комбайн "Class". Водій комбайну отримав незначні ушкодження, госпіталізації не потребував.