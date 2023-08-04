Ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу на Харківщині

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. За минулу добу окупанти обстріляли п’ять районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби ворог масовано з артилерії, мінометів, танків, використовуючи КАБ та ракетне озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Також у селі Бударки Чугуївського району внаслідок обстрілу з танка сталася пожежа у приватному домоволодінні.

Крім того, по селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою, пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди.

Також у селі Петропавлівка Куп'янського району через обстріли сталася масштабна пожежа у будинку, пошкоджено гараж та 2 господарчі споруди.

За словами очільника області, протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Синєгубов додав, що у Харківській області триває гуманітарне розмінування.Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 2 серпня у селі Явірське Ізюмського району в полі підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні.