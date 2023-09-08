У Кривому Розі ракета поцілила в адмінбудівлю: 1 загиблий та 9 постраждалих

Вранці 8 серпня армія країни-агресора завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, російська ракета поцілила в адмінбудівлю.

Попередньо відомо про 1 загиблого та 9 постраждалих.

Трьох людей рятувальники дістали з-під завалів.

Крім того, від обстрілу зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м.

Наразі інформація щодо ворожої атаки уточнюється.

Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

"Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. Надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів", - повідомив Клименко.

Станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб.

Нагадаємо, 28 серпня ворог атакував Кривий Ріг ракетами. Тоді постраждали житлові будинки, але обійшлося без загиблих.