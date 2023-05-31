Ворог завдав удару по транспортному підприємству на Дніпропетровщині

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. 30 травня пізно ввечері російські окупанти з БпЛА атакували Марганецьку громаду, що на Нікопольщині, а вранці завдали удару по транспортному підприємству у Павлоградському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА", - зазначив Лисак.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

Крім того, вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство.

Травмовано 8-річного хлопчика – в нього порізи руки. Дитина лікуватиметься вдома.

Є пошкодження вікон та дверей у 2-поверхівці, приватному будинку, понівечено гаражі. Сталася пожежа, яку вже ліквідували.

Наразі точна інформація щодо наслідків ворожої атаки уточнюється.

Нагадаємо, 29 травня 2023 року російські військові завдали удар по Покровській громаді Синельниківського району. Одна жінка загинула, ще десять людей отримали поранення, серед них 11-річна дитина.