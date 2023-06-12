Ворог зазнає значних втрат в районі Бахмута, проте пробує вести наступальні дії - Генштаб

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат на Бахмутському напрямку впродовж останнього тижня, лише до одного госпіталю щоденно прибувають понад 50 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області, щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, госпіталь переповнений, а та, через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених.

Проте, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої, протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Так, на Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівсько гт та Білої Гори, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, там також успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр 11 червня повідомила, що Збройні сили успішно просуваються вперед на Бахмутському та інших напрямках. Їм вдалося деокупувати два населені пункти - Благодатне і Макарівку.

Крім того, 11 червня стало відомо, що українським військовим вдалося звільнити ще один населений пункт в Донецькій області. Йдеться про село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району.