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- Війна Війна
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Ворог здійснив атаку на Запоріжжя: одна людина постраждала
У п’ятницю, 8 вересня, близько 6:40 у Запоріжжі прогриміли вибухи. Армія країни-агресора завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.
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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо - балістичними) у об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру", - зазначив Малашко.
Наразі зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, відомо про одну постраждалу людину.
Підрахунок пошкоджень триває. На місці події працюють всі відповідні служби.
Зауважимо, 6 вересня російські окупанти обстріляли один із районів Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури.