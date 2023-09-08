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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Ворог здійснив атаку на Запоріжжя: одна людина постраждала

Ворог здійснив атаку на Запоріжжя: одна людина постраждала

У п’ятницю, 8 вересня, близько 6:40 у Запоріжжі прогриміли вибухи. Армія країни-агресора завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста. 

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо - балістичними) у об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру", - зазначив Малашко.

Наразі зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. 

Крім того, відомо про одну постраждалу людину.

Підрахунок пошкоджень триває. На місці події працюють всі відповідні служби.

Зауважимо, 6 вересня російські окупанти обстріляли один із районів Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури.

Автор:
Світлана Манько