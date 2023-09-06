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Ворог здійснив дев'ять авіаційних ударів по Запорізькій області: є поранені та руйнування
Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 5 вересня ворог завдав 94 удари по 26 населеним пунктам. Через російську агресію троє людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, 80 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.
Крім того, зафіксовано дев'ять авіаційних ударів по Оріхову, Роботиному та Новоданилівці, БПЛА-атаки по Новодарівці, Малинівці й Кам'янському, а також обстріли з РСЗВ по Степногірську та Полтавці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як повідомив очільник області, внаслідок авіаційного удару по Новоданилівці поранення отримали троє місцевих жителів: 56-річний чоловік та жінки 57 й 58 років. Постраждалих доставлено в лікувальну установу для надання медичної допомоги.
Також за добу надійшло 59 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовців РФ.
Нагадаємо, окупаційна армія РФ протягом доби 4 вересня завдала 88 ударів по 26 населеним пунктам Запорізької області. Під час артобстрілу армією РФ загинула 74-річна жителька Малої Токмачки.