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Ворог здійснив шосту атаку на Київ за два тижні — ППО ліквідувала всі цілі
В ніч на 13 травня російська армія вшосте атакувала столицю з повітря. Ворог здійснив напад використовуючи виключно безпілотні літальні апарати.
Про це повідомила пресслужба КМВА.
В ночі була оголошена повітряна тривога, яка тривала 2,5 години. В цей час в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси Shahed.
ППО ліквідувала всі дрони, які рухалися курсом на Київ. В місті руйнувань та постраждалих не виявили.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Бережіть себе і близьких. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги!", — додав начальник КМВА Сергій Попко.
Водночас речниця ДСНС Вікторія Рубан повідомила "Суспільному", що у Київській області внаслідок збиття БПЛА пошкоджений один із житлових будинків.
Нагадаємо, 8 травня українські захисники виявили та знищили над Київською областю понад 30 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків в столиці було пошкоджено будинки, дорожне покриття, автівки. До цього, у ніч проти 7 травня у повітряному просторі столиці було збито російський розвідувальний БПЛА.
Також вночі 4 травня силами ППО усі ворожі БПЛА над Києвом були знищені. Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, без шкоди для людей і серйозних пошкоджень забудові міста.