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Ворог знову обстріляв Нікополь: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram голови Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram голови Дніпропетровської ОВА.

Армія країни-агресора РФ не припиняє тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Так, ворог 18 травня вчергове вдарив по Нікополю з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"До міста прилетіло з десяток снарядів. Люди не постраждали. На жаль, є руйнування", - зазначив він.

Фото 2 — Ворог знову обстріляв Нікополь: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram голови Дніпропетровської ОВА.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені 4 приватні будинки. Одна господарська споруда знищена, ще 3 – потрощені. Також побиті 3 лінії електропередач.

Фото 3 — Ворог знову обстріляв Нікополь: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram голови Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти 17 травня двічі вгатили по Нікопольському району з важкої артилерії, випустивши майже два десятки снарядів. 

Автор:
Ніна Комащенко