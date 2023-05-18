Ворог знову обстріляв Нікополь: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ не припиняє тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Так, ворог 18 травня вчергове вдарив по Нікополю з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"До міста прилетіло з десяток снарядів. Люди не постраждали. На жаль, є руйнування", - зазначив він.

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram голови Дніпропетровської ОВА.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені 4 приватні будинки. Одна господарська споруда знищена, ще 3 – потрощені. Також побиті 3 лінії електропередач.

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram голови Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти 17 травня двічі вгатили по Нікопольському району з важкої артилерії, випустивши майже два десятки снарядів.