- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Ворог знову обстріляв Нікополь: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Армія країни-агресора РФ не припиняє тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Так, ворог 18 травня вчергове вдарив по Нікополю з важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"До міста прилетіло з десяток снарядів. Люди не постраждали. На жаль, є руйнування", - зазначив він.
За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені 4 приватні будинки. Одна господарська споруда знищена, ще 3 – потрощені. Також побиті 3 лінії електропередач.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, російські окупанти 17 травня двічі вгатили по Нікопольському району з важкої артилерії, випустивши майже два десятки снарядів.