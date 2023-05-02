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Ворог знову обстріляв Нікопольщину: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram голови ОВА
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram голови ОВА

Російські окупаційні війська не припиняють терор Дніпропетровської області. Так, протягом дня 2 травня ворог обстрілював Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під ворожий удар потрапили Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади, зокрема, й сам Марганець. А ще – Нікополь", - зазначив він.

За його словами, ворог використовував дрони та важку артилерію. 

Фото 2 — Ворог знову обстріляв Нікопольщину: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Фото 3 — Ворог знову обстріляв Нікопольщину: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Фото 4 — Ворог знову обстріляв Нікопольщину: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Фото 5 — Ворог знову обстріляв Нікопольщину: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Внаслідок обстрілів пошкоджені адмінбудівля, п'ятиповерхiвка, приватнi житловi будинки та господарська споруда.

Обійшлося без жертв.

На місцях "прильотів" наразі працюють рятувальники, вони обстежують місцевість та уточнюють наслідки атак.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня росіяни здійснили ракетну атаку на Павлоградський район. Українські військові збили сім ракет, однак були і влучання. Ворог пошкодив, зокрема, десятки будинків, кілька закладів шкільної і дошкільної освіти, а також магазини.

Автор:
Ніна Комащенко