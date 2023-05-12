Ворог знову обстріляв Херсон та область: є загиблі та поранені

Армія країни-агресора РФ 12 травня вчергове обстріляла Херсон та населені пункти області, внаслідок чого пошкоджені будинки, загинуло двоє людей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Дар'ївській громаді через обстріл поранення дістала жінка.

Також російська армія поцілила у дах багатоповерхівки у Херсоні. Наразі про потерпілих дані не надходили, інформація уточнюється.

Внаслідок обстрілів Херсонщини пошкоджено будинки, господарські споруди, будівлю сільради і автомобіль.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, росіяни протягом доби 11 травня 90 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.