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Події
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Ворог знову обстріляв Херсонщину: постраждали троє людей

Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: Офіс генпрокурора
Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Херсонської області. Так, 19 червня російська артилерія вдарила по Бериславському районі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"По селу Бургунка Тягинської громади зафіксовано з десяток "прильотів". Через обстріли пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків та адміністративну будівлю", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів двоє чоловіків отримали поранення, їх шпиталізували до найближчого медзакладу.

Крім того, у селі Шляхове Бериславської громади армія РФ вдарила по двох житлових будинках. Через це 64-річна жінка дістала тяжкі поранення таза та живота. Її доправили до лікарні, медики борються за її життя.

Нагадаємо, російські окупанти протягом доби 18 червня здійснили 35 обстрілів Херсонщини. Через російську агресію одна людина отримала поранення.

Автор:
Ніна Комащенко