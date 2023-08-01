Ворог знову вдарив по Херсону: загинув лікар (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ 1 серпня вчергове обстріляла середмістя Херсона. Ворожі снаряди поцілили у лікарню.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Обстріл стався близько 11:00.

"Множинні осколкові поранення, несумісні із життям, отримав лікар. Травмовано також медсестру. Дані щодо кількості потерпілих уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю лікарні та автотранспорт.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що через обстріл загинув ЛОР-лікар. У медсестри травмована щелепа. Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко додав, що молодий лікар встиг пропрацювати на посаді всього кілька днів.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, росіяни протягом доби 31 липня 51 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію четверо людей загинули, ще 18 - дістали поранення.