Ворог знову вдарив ракетами по Одеській області: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Окупаційні війська РФ вдень 21 липня знову атакували ракетами Одеську області. Під ударом ворога опинився обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні під ударом Білгород-Дністровський район. Ціль - важливий обʼєкт інфраструктури", - зазначив він.

За його словами, по цьому об'єкту росіяни випустили 7 ракет.

"На жаль, є пошкодження", - додав Кіпер.

Атаки Росії по Одеській області: що відомо

Російські окупаційні війська четвертий день поспіль атакують Одеську область. Так, на світанку 21 липня ворог випустив ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. Ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

20 липня внаслідок масованої атаки в Одесі було вщент зруйновано частину адмінбудівлі, розташованої на узвишші над портом: загинув цивільний охоронець.

Уніч на 19 липня армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами Shahed з південного напрямку. Внаслідок ударів, зокрема, руйнування отримала портова інфраструктура Одеси та Чорноморська, після чого президент та голова РНБО Володимир Зеленський заявив, що ця атака показала нестачу засобів ППО.

Вночі 18 липня Росія також атакувала портову інфраструктуру в Одеській області.

Зазначимо також, що цьому передувала відмова Росії від продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяла безпечний прохід суден Чорним морем до портів Одеської області та стримувала РФ від ударів по цих портах.