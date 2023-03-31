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Ворог знову вдарив ракетами по Запорізькій області: є постраждалі (ВІДЕО)
Російські окупаційні війська 31 березня вдарили ракетами по Запорізькій області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив керівник Офіса президента Андрій Єрмак.
"Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами. Двоє цивільних були поранені, один у важкому стані", - зазначив він.
За його словами, також був приліт у Комунарському районі, внаслідок чого постраждали двоє людей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, ворог вночі та вранці 31 березня обстрілював Запоріжжя та район. Внаслідок обстрілів є руйнування.