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Ворог знову вдарив ракетами по Запорізькій області: є постраждалі (ВІДЕО)

Ворог знову вдарив ракетами по Запорізькій області: є постраждалі (ВІДЕО)
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram керівника ОП.

Російські окупаційні війська 31 березня вдарили ракетами по Запорізькій області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив керівник Офіса президента Андрій Єрмак.

"Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами. Двоє цивільних були поранені, один у важкому стані", - зазначив він.

За його словами, також був приліт у Комунарському районі, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Нагадаємо, ворог вночі та вранці 31 березня обстрілював Запоріжжя та район. Внаслідок обстрілів є руйнування.

Автор:
Ніна Комащенко