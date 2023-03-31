Ворог знову вдарив ракетами по Запорізькій області: є постраждалі (ВІДЕО)

Російські окупаційні війська 31 березня вдарили ракетами по Запорізькій області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив керівник Офіса президента Андрій Єрмак.

"Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами. Двоє цивільних були поранені, один у важкому стані", - зазначив він.

За його словами, також був приліт у Комунарському районі, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Нагадаємо, ворог вночі та вранці 31 березня обстрілював Запоріжжя та район. Внаслідок обстрілів є руйнування.