Ворожа ракета вибухнула на Полтавщині: пошкоджено девʼять будинків

У ніч на суботу, 7 жовтня, російські війська атакували Полтавщину. У Миргороді під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Ворог атакував Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородському районі", - зазначив він.

За його словами, там вибухнула російська ракета.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено девʼять приватних будинків.

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення немає.

Зауважимо, 28 серпня росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавської області. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло.

Також 20 вересня армія країни-агресора РФ атакувала Україну ударними дронами-камікадзе. Тоді було зафіксовано влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці Полтавської області.