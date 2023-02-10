Ворожий дрон пошкодив об'єкт критичної інфраструктури на Хмельниччині

Російські загарбники вночі 10 лютого поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Шепетівському районі Хмельницької області.

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Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Вночі ворог вчергове атакував нашу країну Шахідами. Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району", - зазначив Гамалій.

За його словамі, наразі пожежа на об'єкті ліквідована.

Очільник області повідомив, що жерт серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, вночі армія країни-агресора РФ випустила дрони та ракети на Дніпропетровщину. Також російські окупанти вночі 10 лютого нанесли ракетні удари по Запоріжжю та Харкову.