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Ворожий дрон влучив у приватне підприємство у Дніпрі

Ворожий дрон влучив у приватне підприємство у Дніпрі
Фото: пресслужба Дніпропетровської ОВА

Армія країни-агресора РФ в ніч на 28 березня атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання одного у приватне підприємство міста. Сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Днiпропетровщину дронами. Два безпiлотники вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" знищили. Ще один - поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi", - зазначив Лисак.

За його словами, там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис кв метрiв.

Кiлька годин рятувальники приборкували полум'я. Загоряння вже загасили.

Фото 2 — Ворожий дрон влучив у приватне підприємство у Дніпрі

За словами очільника області, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 24 березня армія країни-агресора РФ атакувала іранськими дронами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. На місто окупанти скерували шість безпілотників.

А вночі 18 березня окупанти також атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Два з них влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську.

Автор:
Світлана Манько