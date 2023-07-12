Ворожий дрон влучив в об'єкт нежитлової інфраструктури на Черкащині: двоє постраждалих

Вночі армія країни-агресора РФ атакувала Черкаську область дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку наразі вдалося ліквідувати. Від атаки постраждали двоє людей — їх з опіками доправили до лікарні.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Складна ніч. Понад три з половиною години Черкащина була на тривозі. Ворог атакував нашу область "шахедами"", - зазначив Табурець.

За його словами, зафіксовано влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа, яку рятувальники уже ліквідували.

Крім того, двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні.

Наразі обстеження території триває.

Зауважимо, у ніч на 12 липня російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці.