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Ворожий дрон влучив в об'єкт нежитлової інфраструктури на Черкащині: двоє постраждалих
Вночі армія країни-агресора РФ атакувала Черкаську область дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку наразі вдалося ліквідувати. Від атаки постраждали двоє людей — їх з опіками доправили до лікарні.
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Складна ніч. Понад три з половиною години Черкащина була на тривозі. Ворог атакував нашу область "шахедами"", - зазначив Табурець.
За його словами, зафіксовано влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа, яку рятувальники уже ліквідували.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні.
Наразі обстеження території триває.
Зауважимо, у ніч на 12 липня російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці.