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Ворожий снаряд влучив в житловий багатоквартирний будинкок на Харківщині
Російські окупаційні війська сьогодні, 28 грудня, обстріляли село Ківшарівка в Куп'янському районі Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що ворог не припиняє обстрілювати мирні населені пункти Харківщини в Куп'янському районі.
"Сьогодні приблизно об 11:30 ворожий снаряд влучив в житловий багатоквартирний будинкок в с. Ківшарівка", - повідомив Синєгубов.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами очільника області, квартира зазнала значних руйнувань.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Як раніше повідомив Синєгубов, минулої доби ворог з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні райони Харківщини та населені пункти, що розташовані неподалік від лінії зіткнення. Найбільше потерпає Куп’янський напрямок.