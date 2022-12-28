Ворожий снаряд влучив в житловий багатоквартирний будинкок на Харківщині

Російські окупаційні війська сьогодні, 28 грудня, обстріляли село Ківшарівка в Куп'янському районі Харківської області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що ворог не припиняє обстрілювати мирні населені пункти Харківщини в Куп'янському районі.

"Сьогодні приблизно об 11:30 ворожий снаряд влучив в житловий багатоквартирний будинкок в с. Ківшарівка", - повідомив Синєгубов.

За словами очільника області, квартира зазнала значних руйнувань.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Як раніше повідомив Синєгубов, минулої доби ворог з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні райони Харківщини та населені пункти, що розташовані неподалік від лінії зіткнення. Найбільше потерпає Куп’янський напрямок.