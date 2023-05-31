КНДР невдало запустила супутник-шпигун, південнокорейці знайшли уламки ракети (ФОТО)

Запуск північнокорейського супутника-шпигуна в середу, 31 травня, завершився невдачею: ракета-носій і вантаж впали в море. Про це повідомляє KCNA.

Зазначається, що ракета "Чолліма-1" вийшла з ладу через проблеми з двигуном та паливною системою.

Як передає Reuters, цей політ став шостою спробою запуску супутника Північною Кореєю та першою з 2016 року.

Військові Південної Кореї заявили, що знайшли частини ракети-носія. З поширених фото видно, що південнокорейцям вдалося витягнути великий циліндричний предмет.

Уламок, який знайшли південнокорейські військові. Фото: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї / Facebook

За словами Джорджа Вільяма Герберта, ад’юнкт-професора Центру досліджень в області нерозповсюдження, на зображеннях видно принаймні частину ракети, зокрема, "міжступеневу" секцію, призначену для з’єднання з іншим ступенем.

Він зазначив, що швидше за все, це ракета на рідкому паливі, а круглий коричневий предмет всередині, ймовірно, є паливним баком.

Нагадаємо, раніше Північна Корея заявляла, що запустить свій перший військовий розвідувальний супутник для спостереження за діяльністю США.

Своєю чергою міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада наказував Силам самооборони країни бути готовими збити північнокорейську ракету або супутник-шпигун, якщо буде ймовірність їхнього падіння на територію Японії.