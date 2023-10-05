Вранці окупанти накрили вогнем Херсон: двоє загиблих

Російські окупаційні війська 5 жовтня з артилерії обстріляли середмістя Херсона. Через російську агресію 2 людини загинули.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Зранку російська армія вбила двох херсонців. Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", - зазначив він.

Повідомляється, що загиблий чоловік був працівником комунального підприємства, який у момент обстрілу обрізав дерева у центрі міста.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники 78 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 445 снарядів. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.