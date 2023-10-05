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Події
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Вранці окупанти накрили вогнем Херсон: двоє загиблих

Херсон війна
Фото: пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації

Російські окупаційні війська 5 жовтня з артилерії обстріляли середмістя Херсона. Через російську агресію 2 людини загинули.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

"Зранку російська армія вбила двох херсонців. Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", - зазначив він.

Фото 2 — Вранці окупанти накрили вогнем Херсон: двоє загиблих

Повідомляється, що загиблий чоловік був працівником комунального підприємства, який у момент обстрілу обрізав дерева у центрі міста.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники 78 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 445 снарядів. Через російську агресію 2 людини  дістали поранення.

Автор:
Світлана Манько