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Вранці окупанти накрили вогнем Херсон: двоє загиблих
Російські окупаційні війська 5 жовтня з артилерії обстріляли середмістя Херсона. Через російську агресію 2 людини загинули.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Зранку російська армія вбила двох херсонців. Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", - зазначив він.
Повідомляється, що загиблий чоловік був працівником комунального підприємства, який у момент обстрілу обрізав дерева у центрі міста.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники 78 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 445 снарядів. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.