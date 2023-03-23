Всі підрозділи армії РФ залишили Нову Каховку - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що станом на 22 березня всі підрозділи російської окупаційної армії, які були розміщені в Новій Каховці Херсонської області, залишили місто. Про це йдеться у його вечірньому зведенні.

"Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", - сказано в ньому.

Також повідомляється, що в низці населених пунктів захопленої росіянами лівобережної частини Херсонщини загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією.

"Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України", - вказують в Генштабі.

Стосовно ситуації на Херсонському напрямку зазначається, що противник, як і на Запорізькому напрямку, веде обороні дії. Повідомляється, що обстрілів у регіонізазнали райони населених пунктів Херсон, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Новотягинка, Молодіжне, Антонівка, Білозерка, Дніпровське та Кізомис.

Зазначимо, що саме у Новій Каховці розташована гідроелектростанція на Дніпрі, яка отримала пошкодження через бойові дії, внаслідок чого у Каховському водосховищі значно впав рівень води, що навіть спричинило масову загибель риби взимку.

Там же розташований вхід до Північно-Кримського каналу, яким дніпровська вода постачається до Криму і який був захоплений росіянами у перший же день повномасштабного вторгення 24 лютого 2022 року.