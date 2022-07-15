ЗСУ завдяки HIMARS за кілька тижнів знищили 30 військових логістичних об'єктів росіян

Завдяки американським ракетним системам HIMARS Збройні сили останні кілька тижнів знищили 30 військових логістичних об'єктів Російської Федерації на території України.

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Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник в ефірі національного телемарафону.

"Дозволю собі згадати знамениті HIMARS, які чудово працюють на передовій. За останні тижні знищено понад 30 логістичних військових об'єктів противника, через що наступальний потенціал російських військ значно знизився", - сказав спікер Міноборони.

Він зазначив, що Україна зараз дуже потребує далекобійної артилерії, щоб знищувати логістику супротивника. Також, за його словами, тільки 30% російських ударів припадає на військові об'єкти України, а 70% - по мирних містах.

Нагадаємо, 14 липня, близько 22:00, Збройні сили України атакували штаб та казарми російських окупантів у селищі Нова Маячка Херсонської області.