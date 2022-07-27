ВСУ зупиняють штурмові спроби росіян, на Луганщині окупанти не можуть навести лад у містах, - ОВА

Армія країни-агресора РФ намагається прорвати оборону ВСУ на різних ділянках фронту, проте українські військові завдають противнику втрат на всіх напрямках, де точаться активні бойові дії.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни вкотре вдалися до ракетного терору, двічі обстрілявши населені пункти. Ще два рази вони здійснили артилерійські обстріли, а також долучали мінометників. Неодноразово були задіяні безпілотники. ЗСУ зупинили штурмові намір росіян на шістьох ділянках. Окупанти вимушені були відійти, зокрема, в районі Верхньокам’янського", - зазначив Гайдай.

За його словами, у той же час, росіяни не можуть навести ладу в окупованих ними населених пунктах.

"Рубіжне повністю було захоплене понад 2,5 місяця тому. Центральна та північна частини – майже чотири місяці. У місті досі відсутні комунікації, попри гучні заяви окупаційної влади швидко все налагодити. Такі ж обіцянки лунають і на вулицях Лисичанська та Сєвєродонецька. Та люди мають бачити невдалий приклад відновлення Рубіжного", - підкреслив Гайдай.

Він зауважив, що росіяни не можуть організувати навіть елементарний вивіз сміття, яке накопичилося у дворах ще з весни. У кожному кварталі воно перетворилося вже на стихійні звалища. Понівечені кілька місяців тому автівки також залишаються на дорогах посеред міст.

Тим часом в Рубіжному вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні поховання – вилучили рештки 10 жителів міста.

"Вони вбивали мирних жителів Луганщини, та за цей час навіть не змогли їх перепоховати. Сотні рубіжан залишаються похованими поблизу власних домівок. Тільки офіційно встановлених жертв російського вторгнення наразі понад 400 осіб. Це ті, хто загинув внаслідок обстрілів. А були ще ті, в яких від вибуху поблизу просто зупинялося серце, або через невщухаючі обстріли до людини не могла прорватися карета швидкої. Лише у Сєвєродонецьку облаштоване навесні поблизу Лісової Дачі кладовище нараховує близько 600 могил. Коли загострилася ситуація в Лисичанську, поховання там здійснювала Національна поліція – близько 200 загиблих та померлих. Майже усі вони були ідентифіковані і поховані за звичаями гідного прощання. А от окупаційна влада не в змозі зробити і цього", - констатував Гайдай.

Зазначимо, аби закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини.