ВВС збили три російські безпілотники над Херсонщиною

Військовослужбовці повітряного командування "Південь" збили три російські розвідувальні безпілотники над Херсонською областю. Про це повідомляє прес-служба Повітряного командування "Південь".

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"21 серпня, у проміжок часу з 12.00 до 13.00 години, в небі над Херсонщиною, воїнами повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, імовірно "Орлан-10", якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, всього з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого до 21 серпня ЗСУ знищили 806 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.