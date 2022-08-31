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Вже більше 200 релігійних споруд в Україні зазнали руйнувань внаслідок агресії РФ
З 24 лютого до 23 серпня вже щонайменше 205 релігійні споруди у 14 областях України були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню внаслідок війни з Росією.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики з посиланням на дані моніторингу Державної служби з етнополітики та свободи совісті у співпраці з Майстернею академічного релігієзнавства.
Зокрема, руйнувань зазнали 195 християнських споруд, п'ять мусульманських та п'ять іудейських. 29 належать протестантським спільнотам, 20 — Православній церкві України, чотири — Римсько-Католицькій Церкві (РКЦ), три — Українській Греко-Католицькій Церкві. Сім споруд належать спільнотам Свідків Єгови.
68% (132 об’єкти) зі 195 ушкоджених християнських споруд, що були повністю або частково зруйновані внаслідок нападу росії, належать Українській православній церкві.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд знаходиться у Луганській (56) та Донецькій (48) областях. Після них ідуть Київська (34) та Харківська (25) області. Повний перелік об'єктів доступний за посиланням.
Нагадаємо, що станом на 23 липня, тобто місяцем раніше, в Україні було зафіксовано 183 повністю або частково зруйнованих внаслідок війни релігійних споруди.