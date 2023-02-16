Вже четвертий випадок. У Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною

На території Молдови після чергової ракетної атаки РФ по Україні знову знайшли уламки ракети.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Молдови.

"В районі сектору прикордонної поліції Ларга (район Бричень) виявили залишки ракети після повітряних атак Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після цього прикордонники Молдови оточили територію, де впали залишки ракети і повідомили про інцидент екстрену службу та правоохоронців.

"Це вже четвертий випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України. Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури установ, відповідальних за безпеку та захист громадян", - додали у пресслужбі.

Вночі 16 лютого армія країни-агресора РФ здійснила чергову ракетну атаку на територію України. Загалом противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки на Україну 10 лютого, яку здійснювала країна-терорист РФ, дві російські ракети перетнули повітряні кордони Румунії та Молдови. У Міноборони Молдови підтвердили порушення повітряного простору о 10:18. Ракета пролетіла над селом Мокра (у Рибницькому районі, Придністров'я), а потім над Косауцами (у Сорокському районі).