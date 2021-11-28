Взрыв дома в Новой Одессе: из-под завалов достали тела двух человек (ФОТО, ВИДЕО)

В результате взрыва в 5-этажном доме в городе Новая Одесса погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации ГСЧС, сотрудники спасательного ведомства извлекли тела погибших из-под завалов.

Еще три человека получили различные травмы: один доставлен в больницу с переломом предплечья, а двое пострадавших были в шоковом состоянии. После обследования они от госпитализации отказались.

Кроме этого, спасатели эвакуировали из дома 54 человека.

В настоящее время подразделения ГСЧС продолжают работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома с привлечением тяжелой инженерной техники.

Кроме этого, спасатели ведут поиск возможных двух заблокированных лиц с привлечением кинологической группы.

Аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно и организованы посменно (личный состав меняется через каждые полчаса).

На месте развернуто две палатки ГСЧС (палатка пункта обогрева и отдыха для личного состава и штаб по ликвидации) и палатка Красного Креста (обеспечивают питание).

Нацполиция организовала охрану общественной порядка и недопущение мародерства.

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жильцам (в настоящее время из 30 отселенных квартир дома в гостинице решил поселиться один житель, все остальные временно будут находиться у родственников и знакомых).

На месте работает штаб по ликвидации последствий ЧП и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Напомним, 27 ноября в городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме, который разрушил 4 и 5 этажи здания.

Ранее сообщалось, что 26 апреля 2021 года в Одессе в жилом доме взорвался газ, под завалами оказались два человека.