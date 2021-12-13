Взрыв в центре Днепра: пойман подозреваемый в покушении на депутата облсовета (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция со спецназом КОРД задержали подозреваемого в покушении на депутата Днепропетровского областного совета от "Блока Александра Вилкула "Украинская перспектива" Юрия Симонова. Об этом сообщает областное управление полиции.

Как сообщают правоохранители, 8 декабря на проспекте Дмитрия Яворницкого в Днепре раздались выстрелы, после чего загорелся автомобиль Opel Astra, припаркованный у дома №25, где расположен офис Симонова.

После того, как пожар в машине был потушен, полицейские обнаружили в багажнике автомат АК-74, патроны, стреляные гильзы, обгоревшие провода с фрагментом мобильного телефона, фрагменты электронного механизма, автомобильные номера и другие вещественные доказательства. Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

В результате масштабной следственно-розыскной работы правоохранителям удалось задержать 45-летнего мужчину, готовившего убийство депутата. Отмечается, что причиной для покушения послужили долги Симонова. Указано также, что задержанный лично установил в багажнике Opel автомат, приспособив его для дистанционной стрельбы.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура Фото: Днепропетровская областная прокуратура Фото: Днепропетровская областная прокуратура Фото: Днепропетровская областная прокуратура Фото: Днепропетровская областная прокуратура Фото: Днепропетровская областная прокуратура Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Фото: ГУ НП В Днепропетровской области Фото: ГУ НП В Днепропетровской области Фото: ГУ НП В Днепропетровской области Фото: ГУ НП В Днепропетровской области Фото: ГУ НП В Днепропетровской области Фото: ГУ НП В Днепропетровской области

"Это был сложный механизм, состоявший из устройства для пристрелки огнестрельного оружия, на котором был закреплен автомат Калашникова, и механизм самоуничтожения. С помощью лазерной указки была установлена ​​цель выстрелов. В день преступления подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие указанный механизм", — отмечают в полиции.

10 декабря полицейские произвели обыск по месту жительства фигуранта. У него нашли пистолет, почти 100 патронов калибра 5,45 мм, мобильные телефоны, радиосредства связи, самодельные устройства с проводами и другие вещественные доказательства.

Сейчас ему уже сообщено о подозрении по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 115 (подготовка к умышленному убийству) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог.

В свою очередь Офис генерального прокурора сообщает также, что арестованный подозревается и по части 1 статьи 263 УК (незаконное хранение оружия и боеприпасов).

В ОГП также уточняют, что он, находясь на расстоянии, произвел минимум три выстрела по упомянутому зданию, после чего автомобиль взорвался от заранее установленной легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления.