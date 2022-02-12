Взрыв в Донецке: росСМИ "разгоняют" новость об обстреле со стороны Украины, в ВСУ опровергают

Российские СМИ в субботу, 12 февраля, распространяют новость о якобы прозвучавшем "мощном взрыве" в Донецке со ссылкой на жителей города. Глава оккупационной власти Пушилин заявил о "небольшой движухе на линии соприкосновения".

Российские СМИ в субботу, 12 февраля, распространяют новость о якобы прозвучавшем "мощном взрыве" в Донецке со ссылкой на жителей города. Глава оккупационной власти Пушилин заявил о "небольшой движухе на линии соприкосновения".

В субботу, 12 февраля, в социальных сетях жители оккупированного Донецка стали сообщать о том, что слышали взрыв в городе.

"Пастуховка, слышно было очень громко. Район шахты Засядько, нехило шарахнуло пару минут назад. Нехило так волна по окнам прошла", — в частности написали пользователи соцсетей. Российские СМИ сразу же стали распространять информацию со ссылкой на "журналистов в столице ДНР" о том, будто бы "взрыв произошел из-за прилетевшего в Донецк снаряда 152 мм со стороны ВСУ”.

Позже был распространен комментарий главы оккупационной власти в Донецке Дениса Пушилина, который заявил, что взрыв произошел на подконтрольной Украине территории.

"Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не оно", — привело слова Пушилина российское пропагандистское СМИ "Russia Today". При этом главный редактор этого же СМИ указывает, что "корреспонденты телеканала работают в Донецке и они взрыва не слышали" с пометкой "но Донецк большой".

Распространенную информацию уже прокомментировали в Вооруженных силах Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.

"Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка", — говорится в его сообщении на странице в Facebook.

Вместе с тем на странице Операции объединенных сил заявили, что наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали.

"Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода", — сказано в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Каланчаке на Херсонщине, где стартовали тактико-специальные учения подразделений МВД на границе с временно оккупированным Крымом, заявил, что "мы с вами понимаем, что "сюрпризы" такие могут быть в любой момент, но мы должны рассчитывать на свои силы".

"Мы готовы к любым шагам с любой стороны и с любой границы. Я думаю, что наши специалисты, наши команды, министерства, наши военные на очень серьезном уровне", — заявил Зеленский.