Взрыв в реанимации больницы Ивано-Франковской области: погибли четыре человека (ФОТО)

Вечером вторника, 28 декабря произошел взрыв в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

После взрыва в палате возник пожар. К больнице прибыли сотрудники ГСЧС, которые ликвидировали возгорание. На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших. Из соседней палаты спасли троих пациентов.

На месте взрыва. Фото: ГСЧС

Вход в палату. Фото: ГСЧС

Затем глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук сообщила, что число жертв увеличилось до четырех.

"Один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара", - сказала она.

В последнее время пожары в основном происходили в частных центрах. Так, в Харькове произошел загорелось неофициальное учреждение, обустроенное для пожилых людей. В результате на месте погибли сразу 15 человек, а еще один скончался на следующий день.

Аналогичное происшествие случилось недавно в Днепре: в результате пожара погибли пять пожилых женщин, при этом само возгорание самоликвидировалось до приезда пожарных.

В декабре 2021 году еще один пожар возник в Харькове — в двухэтажном доме, где располагался частный "реабилитационный центр". К моменту прибытия пожарных дом горел уже на площади 200 квадратных метров. Пылали деревянные леса крыши, перекрытия и жилая комната. До прибытия спасателей 13 постояльцев заведения и один работник самостоятельно эвакуировались на свежий воздух.