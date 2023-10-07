ХАМАС випустив по Ізраїлю 5000 ракет та оголосив про початок "великої революції": що відбувається (ФОТО, ВІДЕО)

Вранці суботи, 7 жовтня, по центральних та південних районах Ізраїлю завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Унаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це пише Jerusalem Post.

Зазначається, що ХАМАС оголосив про початок операції під назвою "Повінь Аль-Акса" проти Ізраїлю.

Сьогодні Ізраїлю було випущено 5000 ракет. Під удар потрапили південь та центр країни, включаючи Тель-Авів.

NOW: Multiple rockets fired from the Gaza Strip toward Southern Israel in a surprise attack. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

Також до країни проникла невідома кількість бойовиків . У деяких містах йдуть вуличні бої з ними.

Відомо, що йдуть вуличні бої на півдні Ізраїлю (зокрема, у місті Сдерот), є дані про загиблих ізраїльських військових, а також взятих у полон.

Бойовики ісламістських організацій ХАМАС та "Ісламський джихад" захопили цілі будинки та багатьох заручників у населених пунктах країни на відстані 7-10 км від кордону із сектором Газа.

Повідомляється про "велику кількість" загиблих. Медики не мають можливості надати допомогу багатьом пораненим.

Влада просить громадян не залишати укриттів та безпечних місць, для постраждалих від бомбардувань розгорнуті тимчасові притулки.

Армія Ізраїлю заявила про "готовність до війни" та оголосила широкомасштабний збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав екстрену нараду представників служби безпеки.

Також ізраїльська авіація почала удари по сектору Газа.

Тим часом у ХАМАС заявили про початок "великої революції" і закликали арабів, які живуть в Ізраїлі та навколо нього, до неї приєднатися.

Як пише Al Jazeera, ізраїльська армія втратила контроль над однією зі своїх баз на кордоні з сектором Гази, кількість жертв серед цивільного населення збільшується.

Повідомляється, що бойовики руху ХАМАС також захопили поліцейську дільницю у місті Сдерот та взяли в полон військових ізраїльської армії (кількість невідома).

Крім того, місцеві жителі поширюють відео та фото, на яких видно, що бойовики розстрілюють цивільних жителів та автомобілі.

Зауважимо, бойові дії розпочалися у 50-ті роковини початку масштабної арабо-ізраїльської війни, відомої як конфлікт "Судного дня".