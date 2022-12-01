Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Херсон через російські обстріли залишився без світла

Херсон через російські обстріли залишився без світла

Херсон знову залишився без світла через російські обстріли, енергетики вже працюють над відновленням.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Ранок почався з ворожих обстрілів - через рашистів херсонці знову без світла", - зазначив він.

За його словами, через потужні обстріли міста зникла напруга в електромережах.

Зазначається, що енергетики "Херсонобленерго" вже працюють над усуненням проблеми.

Нагадаємо, електроенергію в нещодавно деокупований Херсон почали подавати лише 26 листопада.

Автор:
Ніна Комащенко