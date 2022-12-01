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- Війна Війна
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- Події
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Херсон через російські обстріли залишився без світла
Херсон знову залишився без світла через російські обстріли, енергетики вже працюють над відновленням.
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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Ранок почався з ворожих обстрілів - через рашистів херсонці знову без світла", - зазначив він.
За його словами, через потужні обстріли міста зникла напруга в електромережах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що енергетики "Херсонобленерго" вже працюють над усуненням проблеми.
Нагадаємо, електроенергію в нещодавно деокупований Херсон почали подавати лише 26 листопада.