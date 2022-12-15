Херсон повністю знеструмлений через обстріли окупантів

Через обстріли російських окупаційних військ в четвер, 15 грудня, Херсон повністю залишився без світла.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста", - зазначив він.

За його словами, за першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі.

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область. Тільки за минулу добу окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонщини, внаслідок чого 3 людей загинуло, ще 13 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.