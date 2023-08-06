Хмельниччина з вечора тричі зазнала російських атак: є постраждалий

Російські окупанти з вечора суботи, 5 серпня, тричі атакували Хмельницьку область. Вибухи лунали в двох громадах. Про це вранці 6 липня повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає пресслужба відомства.

За його словами, загарбникам "не дає спокою" аеродром Старокостянтинова. Серія вибухів лунала в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Сили української протиповітряної оборони збили більшість ракет.

Однак у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках. Також вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

Крім того, внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на складі відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Внаслідок вибуху працівник обʼєкта отримав травми. Рятувальники ліквідували займання складу на площі 1400 кв. метрів.

Тривога в Україні: обстріли 5-6 серпня

За даними Повітряних сил ЗСУ, з вечора 5 серпня по ранок 6 серпня війська РФ застосували по Україні ракети "Калібр", "Кинджал", Х-101/Х-555, а також безпілотники Shahed-136/131.

Під час першої хвилі атаки росіяни випустили 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". А вночі окупанти продовжили атакувати ударними безпілотниками Shahed-136/131, ракетами "Калібр" та Х-101/Х-555.

Загалом противник застосував 70 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила:

17 крилатих ракет "Калібр";

13 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Що стосується збиття "Кинджалів", то в Повітряних силах заявили, що не оприлюднюють цю інформацію.