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Хочуть зірвати контрнаступ. У ГУР заявили, що РФ розпочала втілювати провокацію із хімічною зброєю у Запорізькій області
Російські окупанти 27 травня почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Метою цих дій є зрив контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України", - йдеться у повідомленні.
У ГУР наголосили, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 26 травня ввечері в українській розвідці повідомляли, що російські окупаційні війська в найближчі години готують масштабну провокацію з імітації аварії на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції. Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС.
Фото: ua.depositphotos.com