"Ховався півроку": Під Куп’янськом затримали російського військового

Головне управління поліції в Харківській області заявляє про затримання правоохоронцями в селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади російського військовослужбовця.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Як ідеться у повідомленні відомства, після деокупації мешканець Московської області переховувався у покинутих будівлях на території Куп’янського району.

13 березня під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області затримав 42-річного чоловіка.

При перевірці з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ. Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району.

Для з’ясування всіх обставин перебування російського військовослужбовця на території України його доставили до Куп’янського відділу поліції. Більш детальної інформації з цього приводу пока не наводиться.

Нагадаємо, що Куп’янськ-Вузловий, що перебував під російською окупацією з кінція лютого 2022 року, був звільнений наприкінці вересня. Втім, ця місцевість досі безпосередньо наближена до лінії фронту, що пролягаю приблизно у 15 км на північний схід та схід.