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"Ховався півроку": Під Куп’янськом затримали російського військового
Головне управління поліції в Харківській області заявляє про затримання правоохоронцями в селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади російського військовослужбовця.
Як ідеться у повідомленні відомства, після деокупації мешканець Московської області переховувався у покинутих будівлях на території Куп’янського району.
13 березня під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області затримав 42-річного чоловіка.
При перевірці з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ. Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Для з’ясування всіх обставин перебування російського військовослужбовця на території України його доставили до Куп’янського відділу поліції. Більш детальної інформації з цього приводу пока не наводиться.
Нагадаємо, що Куп’янськ-Вузловий, що перебував під російською окупацією з кінція лютого 2022 року, був звільнений наприкінці вересня. Втім, ця місцевість досі безпосередньо наближена до лінії фронту, що пролягаю приблизно у 15 км на північний схід та схід.