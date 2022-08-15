На Харківщині окупанти прориваються в Уди, а під Бахмутом ведуть штурм з боку Вуглегірської ТЕС - Генштаб

Російські війська спробували прорвати оборону українських військ на напрямку Козача Лопань – Уди, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. При цьому зазначається, що вони жорстко зустрінути та відкинуті назад.

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Крім цього, на Харківському напрямку противник з танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка.

Авіацію окупанти задіяли для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки Харківської області. Крім цього, у Сумській області ворог обстріляв із ствольної артилерії райони сіл Басівка, Могриця, Голишівське та Будки.

На Слов’янському напрямку ворог вогнем артилерії намагався відтіснити українську армію в районах сіл Грушуваха, Краснопілля, Асіївка та Мазанівка, штурмовими діями намагався покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке - Мазанівка, але, як вказують у Генштабі, успіху не мав та відійшов.

На півночі Донеччини зафіксовано обстріли з боку противника біля селища Райгородок, а також сіл Спірне та Івано-Дар’ївка, що в районі Сіверська. Ворожа авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба.

"Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції", - йдеться у зведенні.

Повідомляється про обістріли Костянтинівки, Бахмута й Соледара, а також населених пунктів Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина. Поблизу Соледара та Яковлівки зафіксовано авіаудари.

"Ворог намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках... Здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов", - сказано в повідомленні.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки. Саму Авдіївку Генштаб не згадує. Крім цього, вказано, що окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення у напрямку селищ Старомихайлівка та Невельське.

В свою чергу, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів по лінії зіткнення, задіяв авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного.

"Окупанти спробували наступати на напрямках Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Володимирівка, Єгорівка – Павлівка. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад", - повідомляють армійці.

На Південнобузькому напрямку противник, як зазначається, здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів по лінії зіткнення та в глибині оборони з метою недопущення перегрупування українських підрозділів та створення ними сприятливих умов для проведення контрнаступу. Однак конкретики в Генштабі не наводять, зазначаючи лише, що були авіаудари неподалік Андріївки, Мирного, Благодатного і Лозового.