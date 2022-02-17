Ярославский прокомментировал дело о ДТП: "Создается ощущение, что виновного уже назначили"

Бизнесмен Александр Ярославский, с кортежем которого случилось смертельное ДТП в Харьковской области, прокомментировал сложившуюся ситуацию. Обращение разместила на своем сайте принадлежащая бизнесмену компания DCH.

"К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности", — заявил Ярославский.

Он сказал, что у него есть ряд вопросов, среди них: "Как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства? О какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики?"

Бизнесмен также утверждает, что "вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое "резонансное дело".

"Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела", — подчеркнул Ярославский и заявил, что продолжит реализовывать все планы по развитию бизнес-структур и инвестициям в футбольный клуб "Металлист".

Напомним, что вечером 9 февраля на 534-м километре трассы Киев — Харьков — Должанский автомобиль из кортежа Ярославского, двигавшийся со стороны Чугуева в сторону Харькова, сбил насмерть человека, Позже появилась информация, что бизнесмен вылетел из Украины.

В DCH заявили, что ДТП якобы совершил ее сотрудник, не заметивший "препятствие" и даже не остановившийся после этого.

10 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что заявивший о своей вине в ДТП гражданин на самом деле находился в тот момент в другом месте. В связи с попыткой фальсификации материалов дела он решил уволить главу полиции Харьковской области.