З 24 лютого росіяни вбили 120 людей в Києві, в тому числі 5 дітей, — КМВА

В період з 24 лютого по 30 грудня 2022 року через війну в столиці загинуло 120 киян, в тому числі внаслідок ракетних ударів загинули 5 дітей. Поранення дістали 495 людей, з них 30 були діти.

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Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин. Тобто, близько 29 днів.

"Від 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення, агресор доклав усіх зусиль аби захопити місто. Але Київ вистояв, а ЗСУ відігнали рашистів від столиці. Тоді ворог вдався до "повітряного геноциду", який триває і досі. Станом на сьогодні загарбник здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва. Але все знищене можна відбудувати і відновити. На жаль, внаслідок воєнних дій столиця втрачає найцінніше – людські життя", - зазначив Попко.

Нагадаємо, 30 грудня російські загарбники знову намагались знищити у Києві та області обʼєкти критичної інфраструктури ударними іранськими дронами "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих беспілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей.

Днем раніше, 29 грудня в повітряному просторі над Києвом було зафіксовано 16 ракет, усі вони були знищені силами ППО. Але уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки у Дарницькому районі та промислове підприємство в Голосіївскому районі.