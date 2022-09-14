З 6 вересня звільнено 8,5 тисячі квадратних кілометрів Харківщини - Міноборони

В Міністерстві оборони назвали оновлені дані результатів контрнаступу української армії в Харківської області. Як повідомила на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра Ганна Маляр, було звільнено 8,5 тисячі квадратних кілометрів.

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"Вчора обіцяла вам уточнені дані по звільнених на Харківщині територіях... З 6 вересня на Харківщині звільнено: близько 8500 квадратних кілометрів, близько 388 населених пунктів, близько 150 тисяч людей", - зазначила вона.

Зазначимо, що загалом площа регіону становить 31,4 тисячі квадратних кілометрів, тобто звільнено з-під російської окупації було 27% області. Загалом у ній зараз є 1751 населений пункт, тобто звільнено в ході наступу було принаймні 22% з них. Однак про звільнення будь-яких територій Харківщини східніше річки Оскіл наразі не повідомлялося, і вони вважаються окупованими Росією.

При цьому Маляр підкреслила, що "цифри постійно уточнюються, бо процес у динаміці", але дуже важливо сприймати ці дані у загальному контексті, а не окремо, оскільки фронт війни значно більший, і для звільнення інших територій ще знадобиться багато часу.

"В нас 2500 км лінія фронту. З них 1300 км - активні бойові дії. Ми ведемо оборонну операцію, в рамках якої вдається реалізувати і наступальні дії. Так, ми давно чекали цього успіху, але нам ще воювати і воювати. До повної перемоги нам звільняти ще дуже багато наших людей і наших земель. Нам потрібно ще чимало часу, сил і терпіння", - вказала заступниця міністра.

Вона також додала, що звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати.

"Тому, офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже - різнитись", - пояснила Маляр.

Нагадаємо, що під час вересневого контрнаступу Збройні сили України звільнили, зокрема, міста Балаклія, Ізюм, Вовчанськ, Куп'янськ (принаймні його основну західну частину), селища Шевченкове, Чкалове, Великий Бурлук, Вільча, Приколотне, Білий Колодязь, Савинці та сотні сіл.