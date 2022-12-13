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З початку повномасштабної війни в Україні загинули 54 рятувальники
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 54 рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Про це повідомив під час прес-конференції прес-офіцер відомства Олександр Хорунжий, повідомляє Укрінформ.
“З початку війни загинули 54 рятувальники та 178 отримали поранення. 6 перебувають у полоні у РФ”, - сказав Хорунжий.
Хорунжий зазначив, що під час мінування території РФ застосовує різні види небезпечних боєприпасів та так звані міни-пастки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він також нагадав, що днями в районі Костянтинівки на Донеччині під час розмінування загинули троє піротехніків ДСНС .
Нагадаємо, що у ДСНС закликали не рибалити на деокупованих територіях.