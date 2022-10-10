З ранку 10 жовтня Росія випустила по Україні мінімум 83 ракети, 43 – збила ППО

10 жовтня ряд регіонів України зазнав масованого ракетного удару. Станом на 12:00 відомо, що Росія випустила 83 ракети, з яких сили протиповітряної оборони (ППО) збили 43. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на Генштаб.

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"Сьогодні в період з 06:20 до 11:15 Російською Федерацією було нанесено ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода по містах Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків", - відзвітувала Маляр.

Противник наніс авіаційні удари із застосуванням 17 БпЛА типу "Шахід" з території Білорусі та АР Крим. Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено за попередніми даними 43 ракети.

"Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях", - прокоментував Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Ракетні удари по Україні 10 жовтня

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, Росія намагається завдати шкоди роботі критичної інфраструктури України. Зокрема, росіяни б'ють по енергообʼєктам, а також по житловим будинкам.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу у Шевченківському районі Києва загинуло вісім осіб. Кияни зранку 10 жовтня вже чули щонайменше 8 потужних вибухів. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, усі підземні станції метро працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено.

Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота". Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що масовані ракетні удари по критичній інфраструктурі України 10 жовтня можуть вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому споживачам потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень.

Зокрема, відомом, що російські війська завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі в Житомирській області, та по об‘єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

В Харкові ціллю ворога також стала енергетична інфраструктура, через що деякий час може бути відсутнє електро- та водопостачання, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

В Сумській області перебої зі світлом виникли внаслідок удару по об'єкту інфраструктури в Конотопі.

Голова ОВА Валентин Резніченко проінформував, про масовану ракетну атаку на Дніпропетровську область.

На Хмельниччині також перебої з електропостачанням внаслідок ракетного обстрілу. Зранку в області пролунали вибухи, уражені інфраструктурні об'єкти.

Офіційно підтверджено влучання ворожих ракет по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Як пишуть у соціальних мережах, у деяких районах Львівщини зникло світло.

Крім того, підтверджено влучання ворожих ракет у Полтавській області. Через що по всій території регіону перебої зі світлом та водою.