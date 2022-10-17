З Росії обстріляли прикордонне місто на Сумщині: загорілися приватні будинки

Російські війська в період з 15:45 до 16:30 17 жовтня здійснили обстріл міста Середина-Буда Сумської області, повідомляє оперативне командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України.

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За даними військових, спостерігачі зафіксували чотири приходи, імовірно зі ствольної артилерії, п'ять черг по 3-5 пострілів з гранатомету, дві черги з великокаліберного кулемету та п'ять черг зі стрілецької зброї.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється. Пошкоджено два будинки (охоплені полум'ям) в населеному пункті", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, в ОК "Північ" повідомляють, що з 16:30 до 16:35 спостерігачі зафіксували сім приходів, імовірно з міномету калібру 120 міліметрів в районі села Сеньківка Городнянської громади Чернігівської області, розташоване біля стику кордонів РФ, Білорусі та України.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додають в командуванні.

Нагадаємо також, що біля 5:20 понеділка російські війська завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури в Роменському районі Сумської області, через що там сталися руйнування та пожежа.