З Херсонщини евакуювали вже понад 1,5 тис людей, вода прибуває

У Херсонській області вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти. На цю годину відомо про 71 підтоплений будинок. Тільки у селі Тягинка підтоплено 2 мости та 33 житлові будинки. В Отрадокам'янці підтоплено міст, через що усклажнено підїзд до населеного пункту.

Про це розповів очільник області Олександ Прокудін.

За його словами, у селещі Козацьке Каховського району затоплено три десятки будинків.

Місцева влада проводить евакуацію людей з населених пунктів які знаходяться в зоні підтоплення. Для цього задіяно 50 автобусів і велика кількість людей: волонтерів, поліцейських, працівників ДСНС. Також опрацьовуються додаткові марштути евакуації та розміщення населення.

Станом на 15:30 було евакуйовано 1530 людей з навколишніх сіл та мікрорайону "Острів" у Херсоні. Евакуація триває.

Перший евакуаційний поїзд з Херсона успішно прибув до Миколаєва. Укрзалізниця готова призначати додаткові безкоштовні евакорейси в разі необхідності.

В Херсоні, район Річпорту вода прибуває просто на очах. В квартирах багатоповерхівок залишаються люди.

У Херсоні розгорнуто п’ять пунктів для того, щоб люди могли там перебувати перед евакуацією до інших населених пунктів.

Уже 24 населені пункти у Херсонській області підтоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС. Служби Міністерства внутрішніх справ евакуювали вже близько тисячі осіб.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, скликаному через підрив росіянами Каховської ГЕС, доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.