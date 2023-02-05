З затопленої в Рені румунської баржі відкачали воду, вона вже в морехідному стані - АМПУ

З румунської баржі Jokor III, що перебуває у порту Рені, відкачано воду, яка затопила її напередодні. Про це йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів України.

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"4 лютого службами Ренійської філії ДП "АМПУ" була отримана інформація, що на баржі Jokor III (1907 року, прапор Румунія) є підозра на її водотечність. Після обстеження баржі інформація підтвердилась", - вказують у відомстві.

В АМПУ зазначають, що що на місце події було направлено теплоход "Смелий" для відкачування води, а за плавучість судна боролися всю ніч.

"Станом на 5 лютого воду з трюму відкачено, судно вирівнялося і не потонуло. Зараз судно стоїть в акваторії порту в морехідному стані, екіпаж проводить невеликий ремонт. Постраждалих немає", - повідомили в адміністрації.

Фото: АМПУ

Нагадаємо, що напередодні румунський телеканал Pro TV повідомив, що в Рені під час вантажних робіт затонула баржа з Констанци із 860 тоннами пшениці. Екіпаж у кількості п'яти моряків не зміг протидіяти затопленню судна водою, але не постраждав.