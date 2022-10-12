За 18 хвилин українські Повітряні сили збили щонайменше 4 ударних вертольоти росіян

На півдні України 12 жовтня, з 08:40 по 08:58 зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ ліквідували щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52).

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Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Уточнюється, що збиті ворожі вертольоти здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку.

За попередніми даними, один вертоліт впав на звільненій від окупантів території, решта – за лінією зіткнення.

"Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих літальних апаратів збільшиться", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, 11 жовтня Сили оборони України відбили атаки російських військ у районах шести населених пунктів, підрозділи протиповітряної оборони знищили сьогодні на різних напрямках 32 повітряні цілі.