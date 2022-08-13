За день окупанти двічі обстріляли Криворізький район

Протягом дня, 13 серпня Криворізький район Дніпропетровської області двічі зазнавав обстрілів зі сторони російських військових. Окупанти перебили лінії електропостачання, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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З "Ураганів" відкривали вогонь по Широківській громаді, околиці села Кошове. Внаслідок обстрілу було перебито лінію електропостачання. Під ворожий вогонь потрапило село Велика Костромка, там також пошкоджено електромережі.

"В обох випадках ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає", — уточнив Лукашук.

У ніч з 12 на 13 серпня російські окупанти обстріляли два райони Харкова. За процесуального керівництва Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Днем раніше окупанти відкрили вогонь з РСЗВ по Нікопольському і Криворізькому районах Дніпропетровської області. В результаті постраждали цивільні люди, серед них одна дитина.